Nuovo aumento delle tasse L’opposizione attacca sui tributi in crescita per i rifiuti

(Di sabato 27 aprile 2024) "L’ennesimograverà soprattutto sui bilancifamiglie eimprese". Il gruppo di minoranza Per l’Argentario interviene sul tema della Tari, riguardo il piano economico finanziario di 5 milioni e 848 mila euro che porta, per il 2024, undi 310 mila euro (5,62%) rispetto al 2023. "La gente si troverà a pagare bollette più "salate" rispetto al solito servizio erogato – dice il gruppo composto da Marco Nieto, Anna Laura Fedele e Maria Sabatini –, che riteniamo non essere più idoneo e al passo con i tempi per il nostro comune. Siamo il fanalino di coda della nostra provincia per la raccolta differenziata, con una percentuale che si aggira tra il 27 e il 30% e questo problema grava pesantemente sul piano economico finanziario. In meno di 9 anni siamo passati da piani economici finanziari di 4 ...