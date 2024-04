Nucleare - Corvaro | Abbiamo know ho - doveroso valutare ipotesi rientrare in settore

(Di sabato 27 aprile 2024) Così l'inviato speciale del governo per il cambiamento climatico Sul“la volontà del Governo è quella di non lasciare indietro nessuna tecnologia che possa permetterci di arrivare all'obiettivo di zero emissioni, qui dobbiamo essere molto tecnici”. Così Francesco, inviato speciale del governo per il cambiamento climatico, che a margine del ‘Transitioning to net

Il ministero dell’Ambiente sta definendo una tabella di marcia per il percorso giuridico e tecnico che potrebbe riportare all’apertura di centrali nucleari in Italia. .. Leggi tutto Continua a leggere>>

“Questa giornata risponde all’esigenza di promuovere un confronto costruttivo tra imprese, università e istituzioni sulle esperienze e le conoscenze dei protagonisti della tecnologia nucleare italiana, in vista di una sua possibile reintroduzione nel nostro Paese, sia come fonte di energia carbon ... Continua a leggere>>

Il ministero dell’Ambiente sta definendo una tabella di marcia per il percorso giuridico e tecnico che potrebbe riportare all’apertura di centrali nucleari in Italia. .. Leggi tutto Continua a leggere>>

nucleare, Corvaro: "Abbiamo know how, doveroso valutare ipotesi rientrare in settore" - Sul nucleare “la volontà del governo è quella di non lasciare indietro nessuna tecnologia che possa permetterci di arrivare all'obiettivo di zero emissioni, qui dobbiamo essere molto tecnici”. Così Fr ...

Continua a leggere>>

Vannacci e le classi per disabili, Musumeci svicola e cita Carosone: “I candidati sono come i meloni e noi abbiamo avuto il melone migliore” - Vannacci e le classi per disabili, Musumeci svicola e cita Carosone: "I candidati sono come i meloni e noi abbiamo avuto il melone migliore" ...

Continua a leggere>>

Grazie al nuovo nucleare un taglio alle emissioni Pichetto: "Così garantiti gli approvvigionamenti" - Occhi puntati sui piccoli reattori, più flessibili e sicuri. Gli studi coordinati dall'Enea ...

Continua a leggere>>