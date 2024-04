NoLopetegui | i tifosi del Milan contro l’arrivo del tecnico spagnolo | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 27 aprile 2024) Ilcontinua a sfogliare la margherita alla ricerca del sostituto di Stefano Pioli e la pista Julen Lopetegui è sempre più calda. E’ il momento dei bilanci in casa rossonera tra campionato, Champions, Europa League e Coppa Italia ed uno dei punti più bassi è stato raggiunto dopo la sconfitta nel derbyl’Inter. Isono sempre più delusi e ilrossonero è stato considerato uno dei principali responsabili del rendimento deludente della squadra. Sul fronte sostituto le piste Emery e Conceicao non sono più percorribili, ancora in lista Thiago Motta, Van Bommel, Galtier e Domenico Tedesco.