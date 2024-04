Nicolò Fagioli si avvicina al rientro al campo | ecco quando potrebbe tornare a giocare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Mentre la Juventus pensa a come difendere il terzo posto,scalpita perin. Sono trascorsi sei mesi (su sette) dalla squalifica per il centrocampista fermato per il caso scommesse lo scorso 20 ottobre. E la voglia matta di essere protagonista viene raccontata da lui stesso sul proprio profilo Instagram: una storia che lo ritrae con la maglia della Juve suldell’Allianz, un -1 e la canzone dei Coldplay “A sky full of star”. Un cielo pieno di stelle: metafora (involontaria) quasi dantesca, per un giocatore che sta vedendo la luce fuori dal tunnel. “L’anno più difficile della mia vita” – Manca un mese, e il lavoro per uscire da una dipendenza gravissima è stato tanto. Nel corso di questo periodo, il classe 2001 ha partecipato a diversi incontri sulla ludopatia, per raccontare la sua storia e ...