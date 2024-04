Nessuna trattativa possibile La Russia chiude la porta al negoziato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 aprile 2024) Lanon vede i presupposti per negoziare con l'Ucraina, quindi l'operazione militare speciale continua, ha detto ai giornalisti ilvoce del Cremlino, Dmitri Peskov, come rila Tass. «Al momento non ci sono i prerequisiti per i negoziati, perché tutti comprendono e sanno che l'Ucraina non accetta alcun. Pertanto, l'operazione militare speciale continua», ha detto ilvoce. Intanto il Servizio di Sicurezza ucraino (Sbu) ha lanciato attacchi con droni contro due raffinerie di petrolio e un aeroporto militare nella regione russa di Krasnodar nella notte del 27 aprile. L'ha riferito una fonte delle forze di sicurezza e di difesa, come riKiev Independent. I droni hanno colpito «oggetti tecnologici chiave» nelle raffinerie di petrolio di Ilsky e ...