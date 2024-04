Nel 2024 la Rai è davanti a Mediaset Ma è più bloccata di un ente locale

(Di sabato 27 aprile 2024) L’ex giornalista e dirigAgostino Saccà, 35 anni nella tv pubblica: «Il Biscione è superato sia in primetime che in daytime. È un miracolo visti i vincoli gestionali di Viale Mazzini. Il futuro? Sviluppare Raiplay con una fetta di canone».

Calato il sipario sul primo turno di prove libere del GP di Spagna , quarto appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP . Sul circuito di Jerez de la Frontera i piloti e i team hanno lavorato alacremente in cerca della miglior messa a punto possibile per le qualifiche e la Sprint Race di domani e anche ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLA PRIMA SESSIONE 15.33 Continua a girare sull’1’37” basso Jorge Martin con gomma media usata di 14 giri. Ritmo davvero notevole. 15.31 Miglior tempo per Marco Bezzecchi che è settimo: 1:37.152 con morbida di sei ... Continua a leggere>>

Juric non si fida dell'Inter in festa: "Sarà difficilissimo, vorranno dimostrare il loro valore" - Queste le sue parole in merito in conferenza stampa: "Giocano davanti al loro pubblico in uno stadio pieno e sicuramente vorranno dimostrare il loro valore. Sarà quindi difficilissimo, sarebbe stato ...

Continua a leggere>>

Scade Port Agency a Gioia Tauro, a rischio 63 lavoratori - Scade oggi il termine per la Port Agency, nata nel 2017 per assorbire una parte dei licenziamenti effettuati all'epoca da Mct, uno dei terminalisti del porto di Gioia Tauro, poi tutti riassunti con l' ...

Continua a leggere>>

Moto3, highlights qualifche: Alonso incontenibile, è pole position a Jerez - E pensare che sul bagnato l’anno scorso era in crisi. La giornata iniziata con la pioggia non l’ha per nulla impressionato: il pilota di Aspar ha chiuso davanti e le macchie d’umido rimaste al momento ...

Continua a leggere>>