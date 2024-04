Napoli - una vita insieme a te!

(Di sabato 27 aprile 2024)– Nonostante tutto ancora una volta sempre presenti Avevo provato ad attivare un flash mob che avesse il valore della rivolta contro il mancato impegno ed il mancato rispetto offertoci a caro prezzo da una squadra, la stessa, irriconoscibile, ma nullasi schiera a spada tratta a difesa della maglia. Uomini forti destini forti Chiarito il problema, verificata l’assoluta mancanza di progettualità proprio nell’annata in cui bisognava fare poche cose ma semplici, adesso è giunto il tempo in cui bisogna sapientemente ricostruire una società, strutturandola con uomini forti e competenti. Ci vedrei bene alcuni ex calciatori molto legati alla maglia e alla città… però inutile far nomi tanto per risultare simpatico. Abbracciamo la fede, onoriamo la magliaha innanzitutto bisogno di gente che abbia voglia di ...

Ha parlato soprattutto del Napoli Domenico Maietta , ex calciatore (tra le altre), di Frosinone, Verona, Bologna ed Empoli. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate a 1 Station Radio nel corso della trasmissione '1 Football Club'. In relazione ai gol subiti contro Monza e Frosinone, qual è il ...

VIDEO - La rifinitura della Roma in vista del napoli - Ultimo allenamento prima della partenza per i giallorossi, scesi in campo questa mattina. Ndicka continua a lavorare in gruppo e sarà convocato ...

IL PENSIERO - Costacurta: "Non tutte le squadre sono come il napoli dell'anno scorso o l'Inter attuale" - Alessandro Costacurta, ex difensore ed opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport.A proposito di attaccanti, nel Bologna Juve e Milan oltre a Motta seguono Zirkzee: meglio al Milan a ...

Noemi e Francesca Fagnani a "Che Tempo Che Fa": «Manca solo Daniele De Rossi». La risposta a sopresa del tecnico della Roma - Noemi, Francesca Fagnani e Daniele De Rossi. Cosa li accomuna La Roma. Il mister, simbolo del club e ora allenatore, si è reso protagonista di un simpatico siparietto con la cantante.

