scarcerato e trasferito in una casa di accoglienza per detenuti il “senza fissa dimora” condannato a due anni e mezzo di reclusione per il rogo dell’opera “ Venere degli Stracci ” di Michelangelo Pistoletto. È stato scarcerato e trasferito nella casa di accoglienza per detenuti ai domiciliari ... Continua a leggere>>

Una sorta di Speakers Corner modello Hyde Park per dire che «Napoli non è una città radical chic» e che l’opera di Michelangelo Pistoletto esposta in piazza Municipio, La Venere degli Stracci , «è uno spreco di soldi e una cineseria che non rappresenta Napoli». I promotori dell’iniziativa, nata ... Continua a leggere>>

Napoli, sit in contro la venere degli stracci di Pistoletto: «La città non è radical-chic» - «Tra tremila anni un operaio troverà la venere degli stracci, cosa penserà di aver trovato Un'opera d'arte o una montagna di stracci da smaltire». Con la ...

Continua a leggere>>

Sit in per dire no alla venere degli stracci: "E' brutta e costa, è una cineseria che non rappresenta Napoli" - I promotori dell’iniziativa, nata grazie al tam tam sui social e senza padrini politici alle spalle, nel pomeriggio si sono dati appuntamento in piazza dove, armati di microfono, hanno dato voce alle ...

Continua a leggere>>

Sit in per dire no alla venere degli stracci, 'è brutta e costa' - Una sorta di Speakers Corner modello Hyde Park per dire che "Napoli non è una città radical chic" e che l'opera di Michelangelo Pistoletto esposta in piazza Municipio, La venere degli stracci, "e' uno ...

Continua a leggere>>