Napoli-Roma - Zielinski out | lesione al gastrocnemio mediale

(Di sabato 27 aprile 2024) Brutte notizie per Francesco Calzona e per tutto il, che dovrà fare a meno di Piotrnel match di domani contro la. Il club partenopeo ha infatti comunicato che durante l’allenamento di ieri il centrocampista polacco ha riportato “unadi basso grado aldella gamba sinistra“. Probabile quindi che Zielisnki debba saltare anche altri impegni nei prossimi giorni, una vera e propria tegola per ilche spera ancora di poter acciuffare la qualificazione a una competizione europea della prossima stagione. Nella stessa nota ufficiale la società campione d’Italia uscente ha anche confermato il ritorno in gruppo di Mathias Oliveira, che è quindi pienamente a disposizione per il match contro ladi De ...

Napoli, per Conte serve un segnale di De Laurentiis. Con la Roma in 45mila, ma parecchi saranno virtuali - Il danno è ormai fatto e la annunciata contestazione del Maradona servirà al Napoli solamente per continuare a farsi del male, visto che con la Roma andrà in campo una ... con la valigia come Osimhen ...

Continua a leggere>>

Quante e quali partite salta zielinski col Napoli - Non arrivano buone notizie in casa Napoli. Alla vigilia della partita contro la Roma in programma domenica 28 aprile alle 18 al Maradona, il club azzurro ha comunicato.

Continua a leggere>>

Napoli, infortunio per zielinski: quando torna il centrocampista. I possibili tempi di recupero - Infortunio in allenamento per Piotr zielinski: quando torna il centrocampista del Napoli Le sue condizioni e i possibili tempi di recupero ...

Continua a leggere>>