Napoli-Roma - probabili formazione e dove vedere la partita

Domani alle 18 andrà in scena Napoli – Roma, ultimo big match del campionato degli azzurri di Francesco Calzona. Mancano poco più di 24 ore e il Napoli scenderà nuovamente in campo. Questa volta gli azzurri affronteranno la Roma di Daniele De Rossi, totalmente rivitalizzata dall’avvento del ... Continua a leggere>>

Napoli e Roma scenderanno in campo domenica 28 aprile alle ore 18 allo stadio Maradona. Per gli azzurri sarà l’ultima possibilità per puntare alla qualificazione alla Champions League e il mister Francesco Calzona ha intenzione di puntare sulla migliore squadra a disposizione. ancora una ...

Continua a leggere>>