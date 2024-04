Napoli-Roma - De Rossi | Ndicka si sente bene L’ambiente sarà ostile

(Di sabato 27 aprile 2024) “Nel giorno del mio addio dissi che mi sarebbero mancati i tifosi dellain casa, ma anche i miei avversari, quelli che mi facevano sentire ‘importante’.per l’odio sportivo che mi riservava mi faceva sentire uno che era considerato, non di certo uno che passava indifferente. Domani potrebbero avere un po’ di nervosismo nei confronti della loro squadra, ma penso che al fischio d’inizio inizieranno a fare il tifo ecome sempre. Siamo pronti a giocare in campi avversi”. Lo ha detto il tecnico della, Daniele Dein un’intervista ai media del club giallorosso alla vigilia della sfida esterna contro il. L’euforia per il gol ad Udine all’ultimo minuto può aiutare, ma il tecnico frena: “Abbiamo ripreso tre ...

