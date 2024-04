Napoli-Italiano? Non c’è stata una vera trattativa tra le parti

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 27 aprile 2024) Ognissanti: “Non si è defilato. Lo scorso anno, ilscelse proprio. Veri contatti, in questi mesi, non ci sono stati A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Flavio Ognissanti, giornalista di Labaro Viola. Queste le sue parole: Probabile undici dei viola? “Verranno fatti dei ragionamenti in vista della Conference. L’andata si giocherà giovedì sera, ma alcuni viola non sono al meglio della condizione. Dunque, faccio fatica a pensare ad un Bonaventura titolare, così come Gonzalez. Anche Nzola, per adesso, è fuori per ‘problemi personali’. Dunque, a difendere Terracciano ci saranno Kayode, Quarta, Ranieri e Parisi. A centrocampo Arthur, Duncan, Barak. In attacco Ikonè, Sottil e Belotti” Perché crede chesi ...