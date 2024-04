Napoli - infortunio per Zielinski | le condizioni del polacco

(Di sabato 27 aprile 2024)in casacon Piotrche deve alzare bandiera bianca in vista della Roma e non solo Ilsi appresta domenica alle ore 18.00 a sfidare la Roma di De Rossi. Tra coloro che non prenderanno parte al match c’è, fuori per. Si vocifera di un stop di 15/20 giorni.

Il Napoli che sarà: di seguito alcune righe tratte dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. "David ha accettato l'offerta da 3 milioni netti per 5 anni da parte del Napoli . Tuttavia c'è ancora distanza tra la valutazione del cartellino fatta dal Lille e quella degli azzurri".

L'edizione odierna de Il Mattino scrive del Napoli e del futuro di uno dei suoi calciatori più rappresentativi degli ultimi anni: Piotr Zielinski . Il polacco lascerà la città partenopea al temine della stagione per trasferirsi a Milano: "Non ha prolungato il suo contratto in scadenza e già ...

Domani andrà in scena Napoli -Roma, gara valida per la 34ª giornata di Serie A. Fischio d`inizio alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando...

napoli, infortunio per zielinski: quando torna il centrocampista. I possibili tempi di recupero - Infortunio in allenamento per Piotr zielinski: quando torna il centrocampista del napoli Le sue condizioni e i possibili tempi di recupero

Pagina 2 | Calzona dice tutto: "Tifavo napoli già da bambino, il mio idolo era..." - L'allenatore degli azzurri è stato protagonista di un'intervista esclusiva a DAZN in cui ha toccato diversi temi tra passato, presente e futuro

napoli, zielinski out con la Roma: il comunicato sull'infortunio - Non arrivano buone notizie in casa napoli, che domani affronterà la Roma alle ore 18 allo Stadio Maradona. I partenopei saranno costretti a rinunciare a Piotr

