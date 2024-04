Nadal rinasce a Madrid | Medvedev l’ostacolo più credibile verso la semifinale?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) Non solo Rafaelè riuscito a prendersi la rivincita su Alex de Minaur, battendo in due set l’australiano per arrivare al terzo turno al Masters 1000 di. Il tabellone, infatti, gli si è letteralmente aperto perché i big hanno tutti, sostanzialmente, alzato bandiera bianca anticipatamente. Almeno fino ai quarti. Succede, infatti, che al terzo turno il mancino di Manacor sfiderà per la prima volta l’argentino Pedro Cachin. Ed è proprio lui un particolare protagonista della situazione, a suo modo. Fino aaveva perso 15 partite consecutive. Non vinceva dal Challenger di Stettino dello scorso ottobre e, a livello ATP, da luglio. E ora, dopo aver battuto l’austriaco Sebastian Ofner e l’americano Frances Tiafoe, si troverà davanti l’uomo che anche nei Paesi sudamericani è guardato come fosse una divinità. Nessun precedente ...