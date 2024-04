Mussolini era uno statista - l’aborto è un’infelice necessità - le classi separate per i disabili | ecco il Vannacci pensiero

È un attacco bipartisan quello che arriva dai partiti di opposizione sulle parole del generale Vannacci , che in un'intervista ha rivendicato le sue posizioni su Mussolini e ha suggerito classi separate per i bambini disabili . "Vergogna, va fermato", dicono da Pd e Avs. M5s, Azione e Iv, chiedono ... Continua a leggere>>

AGI - "L'italiano ha la pelle bianca, lo dice la statistica"; l'omosessuale che "ostenta da esibizionista deve accettare le critiche"; "l'aborto non e' un diritto"; gli studenti a scuola, compresi i disabili "vanno divisi in base alle loro capacita'". Roberto Vannacci , candidato per la Lega alle ...

Polemiche per le frasi shock di vannacci su mussolini e disabili. La Lega: é un indipendente - "La scuola sarebbe migliore se i disabili fossero messi in classi separate". "mussolini è stato uno statista come Cavour e Stalin". "Gli italiani hanno la pelle bianca". "Non credo che l'aborto sia un ...

vannacci: «Classi separate per i disabili». E scoppia la polemica - ROMA «Credo che delle classi con "caratteristiche separate" aiuterebbero i ragazzi con grandi potenzialità a esprimersi al massimo, e anche quelli con più difficoltà verrebbero aiutati in modo peculia ...

Europee: Graziano (Pd), 'vannacci divide ed eserciti divisi perdono battaglie' - Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "La candidatura e le parole di vannacci su mussolini hanno diviso prima la maggioranza e poi la Lega che finirà per dividersi anche da Salvini. Notoriamente gli eserciti ...

