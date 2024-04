Muore nel rogo in casa con ustioni sul corpo | indagini di polizia e vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 aprile 2024) Ravenna, 28 aprile 2024 – È stato trovato morto nella tarda mattinata di ieri, nella cucina dell’appartamento dove viveva nel condominio di famiglia al civico 21 di via Antica Zecca, in pieno centro a Ravenna. Gianfranco Benini, 86 anni da compiere a giugno, riportavanele la cucina era incendiata ma il, quando sono arrivati i soccorsi, era estinto. A lanciare l’allarme è stato il nipote che, arrivato nella tarda mattinata di ieri a trovare la madre che abita in un altro appartamento dello stesso condominio, ha sentito un forte odore di bruciato. Subito l’uomo ha provato a chiamare lo zio ma, vedendo che non rispondeva, è entrato nell’appartamento dove viveva, al secondo piano del condominio, e lo ha trovato a terra nella cucina incendiata. Sul posto si sono precipitati idel ...