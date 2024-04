Moviola Juventus-Milan 0-0 | bianconeri più pericolosi | LIVE NEWS

Prosegue la 34esima e quartultima giornata di Serie A. All`Allianz Stadium di Torino, va in scena, a partire dalle ore 18, la sfida tra la Juventus... Continua a leggere>>

juventus-milan, la moviola LIVE - La Juventus torna in campo dopo la qualificazione ... ottenuti con Torino e Cagliari mentre il Milan deve riscattarsi dalla sconfitta contro l'Inter. Segui su IlBianconero la moviola della partita con ...

Continua a leggere>>

Juve Milan, doppia clamorosa occasione: Sportiello si supera due volte - Juve Milan, doppia clamorosa occasione per i bianconeri ad inizio ripresa: Sportiello si supera due volte per salvare la porta Doppia clamorosa occasione per i bianconeri ad inizio del secondo tempo d ...

Continua a leggere>>

juventus-milan, Le ufficiali: Yildiz al posto di Chiesa - Alle ore 18:00 all'Allianz Stadium si gioca juventus-milan, terza gara nel programma della 34^ giornata di Serie A e possibile crocevia decisivo per sapere chi si classificherà al secondo posto.

Continua a leggere>>