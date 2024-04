Movimenti studenteschi pro Palestina - arresti all’università di Boston e nel campus di Denver

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Sono al momento 38 iuniversitari statunitensi in cui sono in corso mobilitazioni degli studenti a sostegno dellae contro la guerra a Gaza condotta da Israele. Gli atenei sono alle prese con una complessa gestione della situazione, chi privilegia il bastone, chi prova con la carota. Oggi la polizia ha smantellato l’accampamento dei manifestanti alla Northeastern University die ha arrestato 100 persone. L’intervento, ha spiegato l’università, si è reso necessario dopo che i manifestanti si sono lanciati in attacchi e insulti antisemiti che hanno “superato la linea rossa fissata dell’ateneo”. Secondo alcuni degli studenti che partecipavano al presidio gli slogan anti semiti sono stati però gridati da “infiltrati” pro Israele, proprio per spingere l’ateneo ad intervenire. A,in Colorado, ...