Movida a Casoria | sguardi troppo e fuoco a salva | 16enne nei guai

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 27 aprile 2024). Nel corso di una lite tra due gruppi spara tre colpi con una pistola replica. Iltrovato nascosto tra due auto con marijuana in tasca. Alle 22 circa, alcuni cittadini segnalano al 112 l’esplosione di colpi d’arma daprovenire da via Achille del Giudice all’altezza del civico 72. I Carabinieri della Nucleo Radiomobile della locale compagnia arrivano sul posto in pochi minuti e ricostruiscono l’accaduto. Poco prima, per motivi ancora non chiari ma verosimilmente legati amal tollerati, due gruppi di giovanissimi litigavano. La discussione a quel punto viene però interrotta dal rumore di tre colpi d’arma dacon il successivo fuggi fuggi generale. Durante il sopralluogo i militari ...