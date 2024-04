MotoGP - una folle Sprint Race lancia la fuga di Martin nel Mondiale Bagnaia incolpevol - ma le qualifiche…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) La pioggia caduta al mattino ha evidentemente sparigliato le carte nel sabato di Jerez de la Frontera. Magari non direttamente, ma a scoppio ritardato. Le insidie seminate dall’acqua mattutina si sono palesate prepotentemente nella, corsa sì sull’asciutto, ma con “trappoloni” disseminati in ogni dove sotto forma di chiazze umide o zone d’asfalto dall’aderenza nulla. Un autentico campo minato, quello sul quale si sono confrontati i centauri oggi in Andalusia. I 12 giri della “loca” gara dimezzata hanno alfine premiato Jorge, uno dei pochi capaci di evitare tutti i metaforici ordigni sparsi sotto l’asfalto. Bravo lui a restare in piedi e a porsi subito al comando, mettendo pressione a tutti gli avversari. Sarà anche per questo che qualcuno si èto in un tentativo di sorpasso quantomeno “ottimista”, che ha portato alla ...