MotoGp Spagna - Marquez torna in pole e Bagnaia indietro

Marcinposition nella classe MotpGp del Gp di. Sull'asfalto di Jerez condizionato dalla pioggia, il pilota spagnolo centra la primain sella alla Ducati Gresini e la 93esima della carriera.gira in 1'46"773 precedendo la Ducati VR46 di un ottimo Marco Bezzecchi. Terza posizione in griglia per la Pramac dello spagnolo Jorge Martin, che chiude la prima fila. Solo settimo Pecco: il campione del mondo, in sella alla Ducati ufficiale, chiude le qualifiche alle spalle di Brad Binder (Ktm), Fabio Di Giannantonio (Ktm) e Alex(Ducati Gresini).

Fra le nubi di Jerez splende il sole di Marc marquez: è in pole - In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all'insegna dell'adrenalina, con il quarto appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP. Tutto il weekend di Jerez sarà…

marquez pole con brivido a Jerez - Jerez è terra di Marc marquez che nell'appuntamento di casa ritrova la pole position, regalando spettacolo anche con una delle sue 'quasi cadute' in curva 1,

