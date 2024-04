MotoGP - pagelle sprint GP Spagna | trionfa Marti - sorpresa Quartararo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 aprile 2024) La caotica garadel Gran Premio divede Jorgen siglare il successo della giornata davanti a Pedro Acosta e a Fabio, complici le cadute numerose nelle ultime tornate e la scivolata di Marc Marquez mentre era in testa alla classifica. Tra i tanti DNF, c’è anche quello di Francesco Bagnaia, vittima di un incidente di gara con Brad BinderN: 9.5 Jorgen corre bene sin dal primo giro, prendendo la testa della corsa su Brad Binder. Successivamente, Marc Marquez supera il connazionale, ma lo scudiero Prima Pramac si mantiene lucido e approfitta della scivolata dell’avversario per tornare in testa.n vanta ora quasi trenta punti di vantaggio sul secondo classificato nel ranking generale. ACOSTA: 9 Una buona prestazione per Pedro ...