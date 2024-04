MotoGP - Marco Bezzecchi | Un piazzamento important - ora pensiamo alla Sprint Race e al GP

passo dopo passo , Marco Bezzecchi continua a migliorare e porta a casa un incoraggiante sesto posto nel Gran Premio del Portogallo 2024, valido come secondo atto stagionale del Mondiale moto GP . Il romagnolo del team Pertamina Enduro VR46, autore di un pessimo primo giro in cui è crollato dalla ... Continua a leggere>>

Non è stata una Sprint Race semplice per Marco Bezzecchi: il romagnolo ha chiuso in undicesima posizione. Qualcosa di meglio rispetto a buio del Qatar, ma anche in Portogallo i due piloti della Pertamina Enduro VR46 appaiono in difficoltà e non avere il ritmo che mostravano lo scorso anno. Questa ...

Continua a leggere>>