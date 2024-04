MotoGP - Gp Spagna 2024 Martin vince la sprint | Gara complicat - domani sarà diverso con l’asciutto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 aprile 2024) Jorgeha vinto ladel Gran Premio di, andata in scena sul circuito di Jerez e valida per il Mondiale. Lo spagnolo della Ducati Prima Pramac ha parlato a caldo subito dopo il traguardo: “Non ho mai messo di spingere, anche se è stata unamoltoa con condizioni insidiose della pista – ha spiegato– Anche quando Marquez mi ha recuperato non ho mollato, sicuramentele condizioni saranno diverse e contutta un’altra.” Chi ha approfittato di errori e cadute è Pedro Acosta, che alla fine acciuffa un secondo posto insperato: “Sapevamo di non avere il passo dei primi in griglia, nelle ...