MotoGP gara sprint GP Spagna | risultati e ordine di arrivo - vittoria di Martin

(Di sabato 27 aprile 2024) Laregala diverse sorprese e colpi di scena. Non mancano le cadute sin dai primi giri, con il contatto tra Brad Binder e Francesco Bagnaia che manda a terra il pilota della Ducati ufficiale, che termina così il proprio sabato. Nel frattempo, Jorgee Marc Marquez lottano per la prima posizione, con il poleman del weekend che perfeziona il sorpasso durante la settima tornata. Gli ultimi giri di corsa sono folli: una serie di piloti cadono in curva 5, partendo da Alex Marquez, Binder e Bastianini. Nel giro successivo, scivola anche Marquez, perdendo la testa della classifica e quello ancora dopo vede Vinales a terra. Dopo dodici tornate,trova la, davanti ad Acosta e a Quartararo. J.P. Acosta F. Quartararo D. Pedrosa F. Morbidelli R. Fernandez M. Marquez A. ...

