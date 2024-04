MotoGP di Jerez - la sprint race in diretta | Marquez in testa davanti a Marti - Bagnaia cade

La MotoGP vola a Jerez per il Gran Premio di Spagna , quarto appuntamento della stagione 2024. Il fine settimana, in scena tra il 26 e il 28 di aprile, è gara di casa per molti dei piloti in pista, a partire dal leader del mondiale Jorge Martin, pilota della Ducati Prima Pramac. Non manca ... Continua a leggere>>

Carambola nella sprint, ne fa le spese Bagnaia - Francesco Bagnaia è caduto al termine di una carambola in Curva-1 nella sprint di Jerez, altro zero per il campione in carica ...

Continua a leggere>>

motogp Jerez, sprint GP Spagna diretta LIVE: Binder parte a fionda, scintille Martin-Marquez - Il racconto in diretta della Gara sprint del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di motogp. Si corre sul circuito di Jerez. Sono previsti 11 giri. Partenza in programma per le 15.00 di ...

Continua a leggere>>

motogp, LIVE sprint Race Jerez: cronaca diretta giro dopo giro - Tutto pronto a Jerez per la sprint Race che scatterà alle 15:00 e vedrà Marc Marquez ... che è caduto in Q2 proprio mentre sembrava in grado di conquistare la sua prima pole in motogp. In gara sarà ...

Continua a leggere>>