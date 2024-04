MotoGP di Jerez - la sprint race in diretta | Marquez in pol - Bagnaia insegue

(Adnkronos) – Marc Marquez in pole position nella classe MotpGp del Gp di Spagna. Sull’asfalto di Jerez condizionato dalla pioggia, il pilota spagnolo centra la prima pole in sella alla Ducati Gresini e la 93esima della carriera. Marquez gira in 1’46”773 precedendo la Ducati VR46 di un ottimo ...

