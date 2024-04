MotoGP - classifica piloti aggiornata dopo Sprint GP Spagna 2024

La classifica generale del Giro di Romandia 2024 aggiornata tappa dopo tappa : scopriremo insieme in modo sempre aggiornato quale sia il corridore leader della graduatoria generale , a cominciare dal cronoprologo di Payerne e passando poi per tutte le altre tappe della prestigiosa corsa svizzera di ... Continua a leggere>>

A poche ore dall’esordio nell’ATP Masters 1000 di Madrid , Jannik Sinner è già certo di restare in vetta alla Race ATP anche a fine torneo: l’azzurro è a quota 4300, con 1650 punti di margine sul più immediato inseguitore, il russo Daniil Medvedev, secondo con 2650. In caso di successo in Spagna, ... Continua a leggere>>

Motogp: Martin vince la Sprint in Spagna, Bagnaia fuori - Prova sfortunata per Francesco Bagnaia, caduto dopo un contatto con Binder e Bezzecchi e costretto al ritiro. Caduta anche per Marc Marquez quando era in testa: il campione spagnolo è tornato in sella ...

Continua a leggere>>

MotoGP / classifica Mondiale Piloti dopo la Sprint in Spagna - Come cambia la classifica piloti dopo la Sprint in Spagna, quarto atto del Motomondiale 2024 in corso sul circuito di Jerez ...

Continua a leggere>>

Nintendo eShop a tutto indie! Stardew Valley è in cima alla classifica settimanale - Stando alla classifica dei giochi più venduti su eShop durante la settimana, Stardew Valley è il titolo più acquistato dal pubblico.

Continua a leggere>>