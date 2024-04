MotoGp - a Jerez comanda Marc Marquez | pole position numero 93

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 27 aprile 2024) Roma, 27 apr. (askanews) –de la frontera aggiunge un’altra perla alla sua strepitosa carriera collezionando la93. La primacon la Ducati, con l’asfalto bagnato, dove rischia pure di cadere ma si salva con il ginocchio per terra. Un campione ritrovato. Al suo fianco un grande Bezzecchi che spera nell’asciutto e fa meglio persino di Martin che partirà dalla terza casella. Dopo il record sull’asciutto di venerdì Pecco Bagnaia non digerisce il cambio meteo e partirà con il settimo tempo dalla terza fila dietro Alex, finito al sesto posto all’ultimo giro. Davanti al campione del mondo c’è anche Di Giannantonio, in tutto sono cinque le Ducati migliori della sua.Quarto tempo per Binder che va forte ...