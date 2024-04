MotoGP 2024 | la classifica piloti aggiornata gara dopo gara

La gara Sprint del Gran Premio di Spagna vede Jorge Martin allungare in classifica su Pedro Acosta, dopo oggi diretto inseguitore. Lo spagnolo della Prima Pramac trova la vittoria, seguito dallo scudiero GasGas e poi da Fabio Quartararo. Giornata difficile per Francesco Bagnaia, caduto nella prima ... Continua a leggere>>

Jerez, 26 aprile 2024 – È di Francesco Bagnaia , su Ducati, il miglior tempo al termine delle prequalifiche della MotoGp per il Gp di Spagna , a Jerez de la Frontera. Il campione del mondo ha chiuso il suo giro più veloce in 1:36.025, nuovo record della pista, precedendo il pilota dell'Aprilia

Sul circuito di Austin, negli Stati Uniti, va in scena il Gran Premio delle Americhe. E' il terzo appuntamento del motomondiale 2024 e la classifica inizia a prendere forma. Vinales vince il Gran Premio, portandosi dietro Acosta e poi Bastianini. Quarta posizione per Martin, che rimane comunque in

