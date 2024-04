Moto3 - David Alonso domina e centra la pole a Jere - Carraro 10° davanti a Nepa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) Come ampiamente previstonon ha lasciato scampo ai rivali e ha conquistato laposition del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato diz de la Frontera, baciato dal sole dopo la pioggia battente della mattinata, abbiamo vissuto un turno intenso con i piloti che hanno potuto spingere al massimo sull’asfalto asciutto. Il colombiano del team CF Moto Aspar ha fatto il vuoto (1:44.954) come gli è riuscito lungo tutto il corso del fine settimana andaluso. Una superiorità clamorosa che sembra davvero non avere termine e che lo propone come ovvio favorito per la gara di domani (il via alle ore 11.00). L’unico a rimanergli in scia, letteralmente, è stato lo spagnoloMunoz (KTM BOE) che, prendendolo come riferimento, ha ...