Morto a 18 anni Stefano Diaferio - promessa della mountain bike | incidente in scooter a 200 metri da casa

«Forse io, al tempo, sarei morto dalla parte sbagliata però oggi sono felice che qualcuno, purtroppo, sia morto per ricordarmi che c’è una parte giusta e una sbagliata. E quella giusta è la libertà». Lo ha detto il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, prima di partecipare alle celebrazioni per il ...

Salvatore Liguori è Morto. Il direttore dell’Accademia delle Arti Teatrali- Teatro Totò aveva 37 anni e da tempo era ricoverato in ospedale per contrastare e curare una terribile malattia che infine non gli ha dato scampo. Salvatore era figlio di Gaetano, direttore Artistico dello storicizzato ...

Padenghe (Brescia), 13 aprile 2024 – È risultato positivo all’alcoltest ed in stato d’arresto con l’accusa di omicidio stradale L’automobilista di 28 anni, che ieri sera a Padenghe sul Garda ha provocato l’Incidente in cui è morto il 35enne Stefano Piergallini, residente a Salò. L’uomo è stato ...

Bologna, 11 aprile 2024 – È morto a Modena Stefano Fregni, poliziotto, 69 anni, che per moltissimi anni, prima di andare in pensione, è stato il capo della scorta di Romano Prodi. Era molto conosciuto negli ambienti frequentati da Prodi, a cominciare da quello politico, anche per la sua bonomia e ...

A Castano Primo, in Lombardia, nasce un nuovo Parco con rampe, halfpipe e salti, per ricordare Stefano D'Orto, un giovane viaggiatore con un sogno interrotto: «Ho messo in piedi quello che mio figlio avrebbe voluto vedere»

