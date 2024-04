Monza - Palladino | 'L'Europa? Ricordo che l'obiettivo era la salvezz - l'occasione di Colpani'

"Per l'Europa potrebbe esserci ancora qualche spiraglio", dice il tecnico dei brianzoli Monza - "Dopo Lecce- Monza dello scorso anno si è aperto un nuovo capitolo della mia vita, mai lo avrei pensato. Come allora spero di poter contare su un Monza affamato". Così il tecnico dei brianzoli, Raffaele ... Continua a leggere>>

Valentin Carboni rispolvera to da Raffale Palladino , che lo schiera titolare durante Lecce - Monza . L’ultima volta da titolare del baby dell’Inter lo scorso 2 marzo contro la Roma. Lecce - Monza , le formazioni ufficiali: riecco Carboni dal 1? Lecce (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, ... Continua a leggere>>

Gotti: “Solo due minuti di gioia. Bene l’attenzione della squadra”. palladino: “Che Lecce!” - Forse siamo stati meno pericolosi, ma abbiamo mantenuto alta l’attenzione. il monza difendeva parecchio sui riferimenti e continuare a muoversi significava trovare degli spazi. Questo tentativo è ...

palladino: “Il Lecce ha fatto davvero un bel percorso. Noi non molliamo mai” - L'allenatore del monza palladino dice la sua in sala stampa dopo il pareggio nato tutto nel finale allo stadio Via del Mare ...

Le parole del Mister brianzolo a Dazn nel post - partita - Il monza acciuffa in extremis il Lecce e Raffaele palladino muove la classifica, evitando un'altra sconfitta: queste le dichiarazioni del tecnico biancorosso ai microfoni di Dazn.

