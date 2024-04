Monreale ricorda l’eroe Gioacchino Crisafulli - ucciso dalla mafia 41 anni fa

Gli indennizzi dimenticati: pignoramenti al Comune di Palermo - Non solo cifre gonfiate dagli interessi per il ritardo nei risarcimenti degli incidenti stradali. Che è già un bel danno. Il Comune, nella lunga lista di condanne definitive per sinistri causati da bu ...

Continua a leggere>>

Ucciso dalla mafia 41 anni fa per aver intercettato un carico di eroina, ricordato il carabiniere Crisafulli - L'appuntato, che era in pensione, venne eliminato a colpi di pistola dai boss il 27 aprile del 1983. Qualche giorno prima aveva chiesto spiegazioni all'autista di un camion che trasportava, come si sc ...

Continua a leggere>>

Intercettò carico di eroina, ricordato a monreale Crisafulli ucciso 41 anni fa - Quarantuno anni fa è stato ucciso, quando era già in pensione, a colpi di arma da fuoco a Palermo poiché aveva intercettato un carico di eroina, transitato nei pressi della […] ...

Continua a leggere>>