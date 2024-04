Misericordia di Piazza al Serchio aderisce al progetto ReVisio 118

(Di sabato 27 aprile 2024) Anche ladiale Giuncugnano ha aderito alRecVisio 118, che renderà il servizio Emergenza-Urgenza ancora più efficiente e sicuro grazie ad un contatto video diretto con la Centrale 118, durante gli interventi di soccorso. La consegna del caschetto alladiale Giuncugnano si è tenuta a Piano di Coreglia, con la presenza del governatore Marcello Pellini e delle volontarie, partendo da sinistra, Elena Magnani, Jessica Grilli, Marzia Cassettai. RecVisio 118 è un caschetto in grado di trasmettere immagini audio e video in tempo reale durante gli interventi di soccorso. Il sistema mette in comunicazione diretta gli operatori presenti sul posto e il medico in centrale operativa 118.

Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dal 26 al 28 aprile - Per molti sarà un lungo weekend grazie alle festività del 25 aprile e del 1 maggio, ma per chi resta nella Bassa non mancheranno gli appuntamenti per divertirsi e trascorrere una giornata in compagnia ...

Continua a leggere>>

Pio Monte della misericordia e Tesoro di San Gennaro, a Napoli un biglietto per due musei - Fare sistema. E promuovere un’offerta culturale capace di attrarre visitatori nel mare magnum napoletano di arte, cultura e turismo. Un esempio virtuoso, e da seguire, quello instaurato da ...

Continua a leggere>>

Riaperta piazza Garibaldi. Finiti i lavori del primo lotto. Dopo il palio altri interventi - piazza Garibaldi è stata riaperta. Terminati i lavori del primo lotto che hanno interessato la sistemazione del cuore dello spazio verde più importante di Castelfranco, dopo l’abbattimento dei pini ch ...

Continua a leggere>>