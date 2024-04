Mirabella | Roma? Fare risultato a Napoli non è mai semplice

(Di sabato 27 aprile 2024) A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Iacopo, giornalista, speaker di Radionista. Queste le sue parole in vista del match: Come approccia laalla sfida contro il? “Siamo arrivati in un momento abbastanza cruciale della stagione e tutto ruota attorno alla qualificazione in Champions League. Il percorso di quest’anno, sembra quasi un deja vu. Con Mourinho non avevamo dubbi: avrebbe puntato tutto sull’Europa League. Con De Rossi potrebbe essere diverso. Se pensiamo al calendario, poi, è qualcosa di infernale. C’è un Leverkusen che continua ad essere la squadra più in forma d’Europa. A Dublino, eventualmente, sarebbe un 50 e 50. In campionato, invece, ci saranno, Juventus, ...

