Milano - tre aggressioni in strada nell’arco di pochi minuti | una delle vittime è in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024)dissimi, intorno alle 22.15 di sabato sera, tre persone sono state aggredite per. Unatre, un uomo di 39 anni, colpito il via Ludovico il Moro nei pressi dell’Alzaia Naviglio Grande, è in. Le altresono due donne, di 32 e 50 anni, aggredite rispettivamente in via Inganni, nella zona nord ovest della città, e in viale Ceneri Monte, in zona Giambellino. I soccorsi Al momento non sono chiari i motivi e le dinamiche degli eventi, ma l’Agenzia regionale di emergenza urgenza è stata allertata, per i tre casi, tra le 22.17 e le 22.18. Il trentanovenne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso, mentre la cinquantenne e la giovane in ...