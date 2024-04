Milano - gli strappano la catenina d’oro da 2 500 euro ma vengono beccati dai buttafuori della discoteca | arrestati due ventenni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024)– In due contro uno per impossessarsi di una. Gli strattoni e lo strappo. L'intervento deie l'arrestopolizia. Due ragazzi italiani di 19 e 21 anni sono finiti a San Vittore per rapina in concorso dopo aver derubato di una collanina d'oro da 2.500un ventenne all'internoAlcatraz di via Valtellina Il blitz Poco dopo le 3notte tra venerdì e sabato, i due aggressori si sono avvicinati al coetaneo e lo hanno spintonato; poi uno di loro ha afferrato lae l'ha strappata dal collo del ragazzo. Immediato l'intervento degli addetti alla sicurezza, che hanno bloccato i rapinatori in attesa dell'arrivo degli agenti dell'Ufficio prevenzione generale...