Milan - parere positivo di Ibrahimovic per Lopetegui | intesa di massim - cosa manca per chiudere E c'è un retroscena

Lopetegui Milan, intesa di massima con l’allenatore! Manca soltanto l’ultimo passo per la fatidica FUMATA bianca Julen Lopetegui non è mai stato così vicino a diventare il nuovo allenatore del Milan! La pista che lo porta sulla panchina rossonera è molto calda, con Ibrahimovic che spinge per il ...

Continua a leggere>>