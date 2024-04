Milan - Furlani | Troppe voci in gir - ci danno fastidio Bas -a, vogliamo giocare a calcio

Pavia, 25 aprile 2024 – Erano arrivati in stazione attorno alle 8 con trolley e borsoni. Volevano trascorrere il lungo ponte del 25 aprile in Liguria, ma il treno per Sestri Levante sul quale avevano in animo di salire era strapieno. C’è stato il caos questa mattina in stazione. A documentarlo è ...

Continua a leggere>>

Tra coloro che ci si aspettava di vedere subito brillanti nella lotta per il titolo in Superbike vi era sicuramente Jonathan Rea. Il britannico invece ha avuto un inizio di stagione al di sotto delle aspettative e così il capo team della Yamaha Paul Denning ha provato a spiegare la situazione. ...

Continua a leggere>>

Malfitano: “Credo veramente molto poco alla corsa al quinto posto del Napoli. In questo momento…” Mimmo Malfitano è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre. Queste le parole del giornalista: In questo momento sia il Napoli che l’Atalanta devono fare i conti con le ...

Continua a leggere>>

De Zerbi al Barcellona sta diventando più di una suggestione in Spagna. Relevo ha intervistato Arrigo Sacchi per conoscere meglio la figura dell’allenatore del Brighton. Il portale spagnolo dice di essersi affidato al “guru del calcio Italiano” per capire perché De Zerbi è considerato uno stratega ...

Continua a leggere>>

Domani ritorna la Champions. Martedì gioca l’Inter di Inzaghi. Il Napoli invece ospiterà mercoledì il Barcellona con il dubbio, in questo momento, di chi ci sarà in panchina. Nel frattempo Inzaghi presenta il match contro l’ex compagno alla Lazio, Diego Simeone, in conferenza stampa. Le sue parole ...

Continua a leggere>>