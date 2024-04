Milan - Florenzi | Si impara più dalle cadute che dalle vittorie

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 aprile 2024) “Questa gara ha un valore importante come tutte le partite, dare un segnale sarebbe ancor più importante per noi e per l’ambiente. Dopo il derby si reagisce voltando pagina e provando a trovare le forze dentro di noi. Abbiamo fatto una settimana importante per quello che è il nostro percorso.si, più che quando si vince”. Lo ha detto a Dazn il terzino del, Alessandronel pre gara del match contro la Juventus all’Allianz Stadium, parlando del momento dei rossoneri dopo la sconfitta nel derby che ha regalato lo Scudetto all’Inter con cinque giornate di anticipo. SportFace.