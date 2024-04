Milan - arriva Lopetegui? La proposta di calcio dell’allenatore basco

Missione in Inghilterra per il Milan per cercare di migliorare un reparto, quello difensivo, che ha dato più di un grattacapo in questa stagione.... Continua a leggere>>

Galli: «La Juve è in vantaggio sul milan, vi spiego. Pronostico Finirà così» - Galli: «La Juve è in vantaggio sul milan, vi spiego. Pronostico Finirà così». Le dichiarazioni sulla partita di oggi Filippo Galli ha parlato in esclusiva ai microfoni di Calcionews24. Queste le dich ...

Juventus-milan, Yildiz verso una maglia da titolare. I numeri in questa stagione e il perché della scelta - Sarà Yildiz a scendere in campo, con ogni probabilità, in Juventus-milan: lo farà dal primo minuto ... registrato nell'ultimo match di campionato contro il Cagliari. I gol sono arrivati tutti in un ...

Calcio d'inizio alle 18 all'Allianz Stadium, i bianconeri terzi in classifica ospitano i rossoneri secondi. Dirige l'incontro Mariani di Roma - Calcio d'inizio alle 18 all'Allianz Stadium, i bianconeri terzi in classifica ospitano i rossoneri secondi. Dirige l'incontro Mariani di Roma ...

