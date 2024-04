Michelle Hunziker - nonna pazza di gioia per Cesare | Colazione con le pagnotelle dolci

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Al cuore dinon si comanda.è letteralmente impazzita per il nipotinoche la figlia Aurora Ramazzotti ha avuto, a marzo dello scorso anno, dal compagno Goffredo Cerza. La conduttrice di “Striscia La Notizia” condivide i momenti passati assieme a, mostrandosi piena di. Non ultima una story tenerissima su Instagram in cui laha inquadrato le manine del nipote con una simpatica didascalia: “con le”. Poi la showgirl stringe con il suo dito una delle mani, come gesto affettuoso. Lasta molto attenta a non riprendere mai in volto il nipotino per volontà anche della figlia e del suo compagno. Infatti la Ramazzotti ci ...