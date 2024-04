Michele Riondino - post con La Russa e foto Mussolini a testa in giù | è bufera

"Non ci sono più i fascisti di una volta. Solo pecore". Sotto il post tanti commenti tra plausi e insulti bufera social sul post dell'attore e regista Michele Riondino che il 25 aprile per celebrare la Festa della Liberazione ha post ato su Facebook, capovolgendola e dunque con i protagonisti a ... Continua a leggere>>

Cresce la polemica in queste ore per un’iniziativa di Michele Riondino. L’attore tarantino ha pubblicato nel social network una foto del presidente del Senato a testa in giù. L'articolo Michele Riondino pubblica una foto di Ignazio La Russa a testa in giù <small ...

Continua a leggere>>