Mercatino dell’antiquariato tutte le domeniche a Ceriano Laghetto

Torna il mitico mercatino delle pulci con oltre 120 bancarelle a solo mezz'ora da Monza - Domenica 28 marzo ritorna l’appuntamento con il mercatino delle pulci e dell’antiquariato di Valmadrera. L’evento si svolgerà come sempre nel piazzale del mercato di Valmadrera in via Molini, dalle ...

Giochi in legno giganti, biliardino e letture per i bambini - La kermesse "Azzurro come il pesce" a Cesenatico offre spazi e attività ludiche per bambini e ragazzi, tra giochi tradizionali, letture per i più piccoli e esibizioni musicali. Stand gastronomici e me ...

Regionali in Piemonte, candidati in corsia: tra Cirio e Pentenero è sfida sulla sanità - La campagna per la Regione si gioca negli ospedali: il presidente taglia nastri, la dem cerca i comitati Una campagna elettorale in corsia. Prima con l’inaugurazione del «camper della salute» che perm ...

