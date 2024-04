(Di sabato 27 aprile 2024) “Se da leader di partito Giorgiavuole trasformarsi in una statista europea, una specie di nuova Merkel, allora deve allargare, coinvolgere personalità nuove,. Siglando pa... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

“meloni passi dai fedelissimi ai competenti, allargando la classe dirigente”. Parla Minoli - Lo storico giornalista e dirigente Rai: "La premier è molto più del suo partito. Ma adesso, per durare a lungo, deve aprire FdI, attraendo il ceto produttivo. La Rai Scelga figure all'altezza" ...

Tra il Papa e Pescara, domenica meloni si candida. Parte la kermesse di FdI in Abruzzo - Francesco accetta la proposta della premier: sarà al G7 in Puglia. meloni correrà in tutte le circoscrizioni. Ci sarà una “sorpresa”. Ma resta il problema del partito chiuso ...

Aiuti di Stato, odg alla Camera per le società dilettantistiche sportive - La Camera ha approvato un ordine del giorno - primo firmatario il deputato Franco Manes per le Minoranze linguistiche - che impegna il governo meloni ad intervenire nelle sedi UE competenti affinché ...

