Medicina - un pre-accademico al quinto superiore? Scrive Ciccotti

(Di sabato 27 aprile 2024) Sappiamo come nel passaggio dalla adolescenza alla prima fase della età giovane (17-20 anni) le passioni o gli innamoramenti, scelte che accompagnano il percorso di crescita (le amicizie, la moda, lo sport, i gusti artistici, gli orientamenti politici), possano subire, naturalmente, dei sostanziali cambiamenti. Così accade con l’individuazione del percorso universitario. Dopo decenni di lavoro nella secondariae all’università, posso testimoniare il frequente mutamento di interessi culturali e, nel nostro caso, un ripensamento nella scelta della formazione universitaria. Una facoltà (da alcuni anni Dipartimento) vista da fuori, o anche raccontata da parenti o amici, magari con partecipazione emotiva, non è la stessa quando andremo a lezione, affronteremo discipline non conosciute prima (o parzialmente), dovremo parlare con un docente, ed infine affrontare un ...