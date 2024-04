Maxi rissa tra famiglie nel centro di Viterbo | tre arresti - contestato il tentato omicidio

Enzo Salvi , attore e grande tifoso della Roma , in esclusiva ai nostri microfoni commenta la vittoria della Roma in casa dell’ Udine se: “In parte ci siamo ripresi i punti persi contro il Bologna”. La Roma riparte dopo lo scivolone casalingo contro il Bologna. Una rete nel finale di Cristante ... Continua a leggere>>

Contaminazione da HIV durante trattamenti cosmetici: Almeno tre donne coinvolte Almeno tre donne sono state infettate dall'HIV durante procedure di "viso da vampiro" in una spa senza licenza ad Albuquerque. Questo evento rappresenta la prima documentazione di trasmissione dell'HIV attraverso

Venerato : anche se fosse arrivato a Napoli Guardiola non sarebbe cambiato nulla Ciro Venerato , intervenuto a "Giochiamo D'Anticipo" su Televomero, ha parlato di mercato e dei temi legati al momento del Napoli . Questo quanto detto dal giornalista: Venerato : "Mazzarri aveva chiesto uno

Secondo le ultime indiscrezioni , le famiglie di Chiara e Fedez sperano ancora in una riconciliazione tra i due (ex) coniugi. Sui social, però, il rapper e l'imprenditrice digitale appaiono più distanti che mai

L'ultima indiscrezione sulla separazione tra Fedez e Chiara Ferragni In che rapporti sono Fedez e Chiara Ferragni dopo aver annunciato la loro separazione? In realtà non è chiaro. Nelle settimane scorse, alcune indiscrezioni volevano i due ai ferri corti e incapaci ormai anche di parlarsi. Poi, è

