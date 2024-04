Matteo Marzano - salernitano esemplare | il cordoglio del Sindaco

(Di sabato 27 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto L’amministrazione comunale di Salerno ha espresso, in una nota, il suoper la scomparsa diun concittadinoper generosità e dedizione al bene comune. ” Il carissimoguidava da tempo “L’Abbraccio” un’associazione di volontariato benemerita impegnata nel sostegno ai più deboli: senza fissa dimora, ex detenuti, disabili fisici e psichici” ha ricordato ilVincenzo Napoli. Tra le sue iniziative più note il ristorante sociale in zona San Leonardo e la costante presenza agli sbarchi dei migranti. “Lo ricordo con noi in prima fila a condividere l’accoglienza di chi sbarcava dalle navi. Ai familiari ed amici un abbraccio solidale con l’eterna gratitudine della nostra comunità che fin d’ora assume l’impegno a ...

Via Picardi, per ora il sostituto non c’è: «Il Comune di Salerno va avanti» - Potrebbe non mettere più piede al Comune di Salerno il dimissionario, ormai ex direttore generale dell’ente matteo Picardi. Ieri mattina non era in ufficio, avrebbe preso un giorno di ferie. E così ...

Continua a leggere>>

Salerno, via Picardi e il sostituto non c’è: «Il Comune va avanti» - Potrebbe non mettere più piede al Comune di Salerno il dimissionario, ormai ex direttore generale dell’ente matteo Picardi. Ieri mattina non era in ufficio, avrebbe preso un giorno ...

Continua a leggere>>

Suviana, la benedizione della Madonna di San Luca per le vittime - Sindaco e arcivescovo invitano tutti i bolognesi a raccogliersi nel ricordo delle sette vittime mercoledì 8 maggio ...

Continua a leggere>>