Matteo Fornaciari - lo studente travolto e ucciso da una slavina in Valtellina | sotto uno strato di tre metri la neve non gli ha dato scampo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024) Sondalo – E’ morto probabilmente in pochi minuti, a causa del peso dellacompressa,, lo26ennedalla. Non ha avutopoiché è rimastotredi, nell’impossibilità di respirare. Non ha riportato fratture o ferite. È il risultato dell’ispezione cadaverica effettuata ieri alle 14 all’ospedale di Sondalo, alla presenza delle forze dell’ordine, tra cui il Soccorso alpino della guardia di finanza, che ha funzioni di polizia giudiziaria e a cui è stata affidata la ricostruzione dei fatti. C’erano anche il medico legale e il pm. L’esame è durato pochi minuti, serviti a determinare le cause della morte del ragazzo, avvenutagli occhi ...